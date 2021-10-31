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Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?

Çeşitli yükleri kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinçleri vasıtasıyla belirli bir süre içerisinde taşıyan kişilere kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü adı verilir. Peki kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

31 Ekim 2021 Pazar 22:28
Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?
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Çeşitli yükleri kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinçleri vasıtasıyla belirli bir süre içerisinde taşıyan kişilere kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü adı verilir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden kişiler kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörünün 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.780 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı 2.826 TL iken, en yüksek kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ise 8.870 TL’dir. Bu meslekte çalışanların maaşı çalıştıkları şirkete göre değişebilir.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış kişilerin çalıştığı kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü Çeşitli yükleri kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinçleri vasıtasıyla belirli bir süre içerisinde taşımakla görevlidir. Bu işte çalışmayı düşünen İŞKUR'un intenet sitesi üzerinden iş ilanlarına başvuru yapabilirler.

 

 


Son Güncelleme: 31.10.2021 22:28
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