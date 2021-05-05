Ekranların en çok sevilen ve beğeniyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olmayı başaran Arda’nın Ramazan Mutfağı programı, birbirinden farklı yemeklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Arda’nın Ramazan Mutfağı programının 71. bölümündetatlısı yapılır. Arda’nın Ramazan Mutfağı 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan son bölümde yapılan kalburabastı tatlısı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Vatandaşlarımız kalburabastı nasıl yapılır, kalburabastı malzemeleri nelerdir, kalburabastı pişirme süresi ne kadar sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladık.

Kalburabastı tatlısı malzemelerine bakacak olursak 250 gr tereyağı, yarım bardak limon suyu, 2,5 bardak su, 2,5 su bardağı toz şeker, bir su bardağı ceviz, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı irmik, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı ay çiçek yağ, iki yemek kaşığı yoğurt ile üç su bardağı un gerekiyor.