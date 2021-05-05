Kakava ateşi nedir? Kakava şenlikleri nerede kutlanır? Kakava kültürü hakkında bilgiler

Kakava köklü bir halk geleneği olarak geçmişten bugüne kadar devam ettirilmektedir. Bahar aylarında bütün dünya ile ülkemizin kimi yerlerinde uygulanan Kakava ateşi önemli bir halk kültürüdür. Başta Roman vatandaşlarımız tarafından kutlanan Kakava ateşi ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.

Kakava ateşi ne?

Kakava, Çingene (Roman) kültüründe olan bir kutlamadır. Özellikle Anadolu bölgesinde yapılan bu kutlama kimi bölgelerde halen yapılmakta. Kakava, kökenini Mısır ile Ön Asya’dan almaktadır.

Roman inancına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilmektedir. Eski Mısır’da Firavun’un Koptlar (Kıptıler)’le beraber yaşamakta olan halkın varlığından söz edilir ki bu halk Romanlardır ve Firavun bu halka zulmeder. Kaçmak için uğraşan bu halkın peşine düşen Firavun’un askerleri ise suda boğularak ölürler.

Hayatta kalanlar ise kutlu bir kişinin gelerek kendilerini kurtaracağı inancındadırlar. O tarih de 6 Mayıs günüdür. O sabah Romanlar akarsulara inerek çılgınlar gibi eğlenirler.

Bu efsanede dikkat çeken kısım Musa’nın önderliğinde İbranilerin Kızıldenizi geçmesine tıpa tıp benziyor olması. Bu doğrultudaki en mantıklı açıklama Romanların da onlarla beraber bu yolculukta yer almalarıdır. Tarihsel veriler Romanların Dünyaya Mısır’dan yayılmış olduklarını göstermektedir.

Ülkemizde Kakava ateşi

Edine ile Kırklareli’yle ülkemizin kimi batı şehirlerinde bugün dahi Kakava sevinç içinde kulanıyor. Ateş üzerinden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün yapılan eğlenceler arasındadır. Kırklareli’nde bu festivaller Şeytan Deresi’nden geçilerek yapılmaktadır.

Kakava kutlamaları bugün Edine Valisi ve Belediye Başkanı tarafınca desteklenen U.A bir festival şeklini almıştır. Kakava Festivali’nin resmi bir yanı olarak, Sarayiçi geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşi Tunuvası her sene düzenleniyor. Kutlamalarda pilav dağıtılmaktadır.