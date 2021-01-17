İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Kaybolan doktorla ilgili Kocaeli Valiliği...
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...

Kahvelerde oyun yasakları kalkacak mı, kahvehaneler ne zaman açılıyor?

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı kapatılan Kahvehanelerin geri ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. İşletme sahipleri ve vatandaşların merak ettiği bu konu hakkında yetkililerden gelen açıklamaların neler olduğu araştırılmaya başlandı.

17 Ocak 2021 Pazar 14:54
Kahvelerde oyun yasakları kalkacak mı, kahvehaneler ne zaman açılıyor?
Takip Et:

Koronavirüs salgını vaka sayısının artması ile bazı yerlerde kahvehane işletmeleri de yasaktan etkilendi. Kahvehanelerin yanı sıra kafeler, restoranlar, hamamlar ve düğün salonları da kapanılan işletmeler içerisinde yer alıyor.

Ancak son haberlerin yayınlanmasıyla beraber kahvehanelerin ne zaman kapatılacağına dair kamuoyunda tarih netlik kazanmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısının ardından bazı tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirten açıklama yapıldı.

Kahvehaneler ne zaman açılacak?

Vatandaşlar ve işletme sahipleri kahvehanelerin ne zaman açılacağını ve yasağın kaldırılıp kaldırılamayacağını araştırırken, normalleşme sürecinin Şubat ayının ilk haftasında başlayabileceği söyleniyor.

Bunların yanı sıra yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarının açılması Mart ayında yeniden gündemde yer alabilir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahvehaneKoronavirüsTedbirönlemIşletmeYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıkan aile kavgasında kardeş katili oldu!
Çıkan aile kavgasında kardeş katili oldu!
Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen, matematikte dünya şampiyonu oldu
Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen, matematikte dünya şampiyonu oldu
Kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi yüzünü falçatayla parçaladı!
Kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi yüzünü falçatayla parçaladı!
Denizli'de boşanma aşamasındaki kadının acı feryadı: 'Öldürülmekten korkuyorum!'
Denizli'de boşanma aşamasındaki kadının acı feryadı: 'Öldürülmekten korkuyorum!'
Sancaktepe'de tartıştığı eşini bıçaklayan cani koca 'Yaşıyor mu?' diye ağladı
Sancaktepe'de tartıştığı eşini bıçaklayan cani koca 'Yaşıyor mu?' diye ağladı
Haliç'te feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Haliç'te feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Kahvelerde oyun yasakları kalkacak mı, kahvehaneler ne zaman açılıyor?
2021 Değerli konut vergisi ne kadar oldu? Değerli konut vergisini kimler ödeyecek?
Emanet dizisine katılan Rüya Coriç kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Aşı karekodu nedir, nasıl alınır? Aşı karekodu kişiye özel mi?
Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak mı? BJK GS derbi maçı hava şartları nedeni ile iptal olur mu, olacak mı? Beşiktaş Vodafone Park'da son durum nasıl?
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2021
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2021 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Bir Zamanlar Çukurova Adnan bebek öldü mü?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Didem Balçın hakkında bilgiler
Maraşlı Sahaf dükkanı nerededir? Maraşlının dükkanı nerde?
Yemin dizisinde Feride’nin Yengesi karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir? Kimdir?
Acemi Anneler dizisine katılan Cansın Yılmaz kimdir? Hayat karakteri kimdir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini Cantuğ Turay canlandırıyor
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Artvin merkez ve ilçe askerlik şubeleri iletişim ve adres bilgileri neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.