Kahvelerde oyun yasakları kalkacak mı, kahvehaneler ne zaman açılıyor?

Koronavirüs salgını vaka sayısının artması ile bazı yerlerde kahvehane işletmeleri de yasaktan etkilendi. Kahvehanelerin yanı sıra kafeler, restoranlar, hamamlar ve düğün salonları da kapanılan işletmeler içerisinde yer alıyor.

Ancak son haberlerin yayınlanmasıyla beraber kahvehanelerin ne zaman kapatılacağına dair kamuoyunda tarih netlik kazanmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısının ardından bazı tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirten açıklama yapıldı.

Kahvehaneler ne zaman açılacak?

Vatandaşlar ve işletme sahipleri kahvehanelerin ne zaman açılacağını ve yasağın kaldırılıp kaldırılamayacağını araştırırken, normalleşme sürecinin Şubat ayının ilk haftasında başlayabileceği söyleniyor.

Bunların yanı sıra yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarının açılması Mart ayında yeniden gündemde yer alabilir.