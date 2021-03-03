Kahvehaneler açılacak mı? Tarih belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantıdan sonra işaretleri Kabine Toplantısına yönlendirmişti. 1 Mart günü toplantının gerçekleşmesi ile normalleşme süreci ile ilgili alınan kararların ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Kahvehaneler açılacak mı?

Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka sayısı tablosundaki sarı ve mavi renkli olan illerde kahvehanelerin açılması beklenmektedir. Fakat ne kadar bu tarz yerler açılsa da, herhangi bir oyunu oynamak ve sosyal mesafeyi hiçe saymak mümkün olmayacak.