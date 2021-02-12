Kahve ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvelerin açılış tarihi belli mi?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kahvehaneler ve restoranlar da kapatılmıştı. Aynı zamanda hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları devam etmekte. Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı kapsamında kahvehanelerin ve restoranların açılma tarihleri üzerine bir yorum yapılmadı. Kahvehaneler uzun bir süre daha kapalı kalacak gibi gözüküyor. Normalleşme sürecinin gittikçe uzaması ve koronavirüsün hala hızla yayılmaya devam etmesi, kahvehanelerin ve restoranların açılma tarihlerini gittikçe ertelemekte.

Sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta içi saat akşam 9’dan sabah 5’e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı hala devam etmekte. Hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı cuma günü akşam 9’da başlayarak pazartesi günü sabah 5’e kadar sürüyor.

Kahvehaneler ve restoranlar kaça kadar açık?

Uzun bir süredir kahvehaneler ve restoranlar sadece online sipariş ve paket servis doğrultusunda çalışmakta. Müşterilerin içeride oturarak yemek yemeleri yasak. Kahvehaneler ve restoranlar paket servis olarak 10:00 ve 20:00 arasında çalışabiliyorlar. Online sipariş olarak ise istedikleri saate kadar çalışma izinleri bulunmakta.