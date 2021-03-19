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Kahve Falında Z harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

En eski medeniyetlerden bu yana dek varolan bir uğraştır. Şimdilerde hem merak hemde ekonomik getirisi için birçok insan fal baktığını iddia eder. Peki, kave falında 'Z' harfi görmek neyi anlatır? Ne ifade eder? Haberin detayları burada.

19 Mart 2021 Cuma 03:24
Kahve Falında Z harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
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İnsanlar yaşadıklarını bir kalıba dökmek veya anlam çıkarmak için bahaneler üretirler. Falda bunlardan biridir. Çeşitli fallar ve sembollerden anlamlar çıkaran insanoğlu, kahvenin de falı olabileceğini kanıtlamıştır. Her işaret bir şeyi gösterir. Simgeler ve birçok anlama gelir.

Fala bakandan bakana fark olabilir. Geçmiş yaşantıya dair gerçekler veya tahminler doğru çıktığı da olabilir. Fal hali midir bu yoksa insanın içine doğması mıdır henüz tam niyeti bilinmemektedir. 

Biz gelelim Kahve falında, 'Z' harfinin ne anlama geldiğine bakalım.

Harf sıralamasına göre de en sonra yer aldığından bu açıdan da yorumlanabilir. Biraz hayat yolunuzun çetrefilli, uzun ve yorucu olacağı söylenir. Maddi manevi anlamda zor zamanlar geçirerek ilerleseniz bile bir gün feraha ulaşacağınız kaydedilir. Eğer kahvenin içinde telvesi çok koyu bir yerde kalıp harf orada kendini göstermiş ise bu da karanlık ve zor bir yolda ucu bucağı olmadan ilerleyeceğiniz anlamını taşımaktadır. 

Aşk açısından bakacak olursak yine hemen aynı anlamları söyleyebiliriz. Zorlu ve nefes nefese kalacağınız bir ilişki sizi bekliyor. Yorulacaksınız ama aşk kadar güzeli bu dünyada henüz vuku bulmuş değil. 



Son Güncelleme: 19.03.2021 03:24
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Anahtar Kelimeler:
Kahve FalıZ HarfiHarfler
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