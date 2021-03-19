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Kahve Falında Y harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

Fal severlerin tutkuyla kapattığı fincanların altından çıkacak her şeye hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Her bakan farklı yorumlasa da bazı sembollerin genel geçer yorumları kalıcıdır. Peki, Y harfi kahve falında ne anlama gelmektedir? Ayrıntılar haberimizde.

19 Mart 2021 Cuma 08:14
Kahve Falında Y harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
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En eski medeniyetlerden doğan bu alışkanlık şu anda masalarda, ekonomik getirinin yanı sıra gırgır ve şamatasına bakılır. Her bakan kendine göre anlamlar çıkararak yorumlar veya hissettilerini kahve falında benzettiği semboller vardır. 

Bir şeyleri hep merak eden insanoğlu, gelecekten fallar sayesinde umutlanır ve medet umar. En ufak bir sonuç için bile kahve falı kapatır. Kahve falından çıkacak yorumlara göre hayatını endeksleyen insanlar vardır. Bu onlar için çok şey ifade eder.

Bu sırada her zaman ellerinin altında kahve, cezve ve fincan bulundururlar. Neyse halim çıksın falimcilere göre kahve falında 'Y' harfi ne anlama gelmektedir?

Y harfi bir çatal gibi gözükse de içinde ikili yol ayrımlarını ifade eder. Bir yola baş koymuşsunuz ama iki yıl daha karşınıza çıkıyor. Hangi yol doğrusu? Hangi yoldan gidersen mutlu olacaksın? Bunları bilmeyen insanoğlu burada yoruma gelir. Sağ ve sol yol ayrımı insan için sağlık, iş, kariyer, aşk, eğitim, aile, ekonomi gibi anlamları ifade eder. Gideceğiniz yolun doğru olmadığı taktirde geri dönüşü çok zordur. Yine burada çatalın etrafında olan sembollerden anlamlar çıkararak hangisinin doğru yol olacağı kanısına varılabilir. 

Aşk açısından bakacak olursak, 'Y' harfi barındıran biri hayatınıza girebilir. Üç vakte kadar denilen durum söz konusudur. 



Son Güncelleme: 19.03.2021 08:14
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Anahtar Kelimeler:
Y HarfiKahve FalıFal
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