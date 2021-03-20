Kahve Falında W harfi görmek ne anlama gelir? Falda W harfi görmenin anlamı

Kahve falında W harfi görmek

Fallar çok önceden beri süre gelen geleceğe yönelik ipuçları veren bir yöntemdir. Dikkat ederseniz gelecekten haber veren demiyoruz, sizlere kim böyle söylüyorsa doğru değildir. Fallar sadece geleceğe yönelik ipuçları verebilir. Bizler için ipucu verme yöntemleri arasında kahve falı önlerde gelir ki bunun da asıl sebebi ülkemiz de kahveye olan düşkünlüktür. Kahve falında daha doğrusu fal kelimesinde tesadüfe yer yoktur; bu dünyada yaşadığımız hiçbir olay tesadüf değildir olamaz da. Peki, benim yaşadıklarım nedir? Diye soracak olursanız dinimiz buna kader diyor. Hepimiz bu dünyaya kaderiyle gelir, kaderi ile yaşarız. Peki, fallarda harfler hangi anlamları taşır;

Falda W harfi çıkması tabiki de bir anlam taşır. Bu harf Türkçe olmadığı için bizlerin tamda algılayamaması normal olur fakat bu harf daha çok kehanet özelliği taşıyan bir harftir. Kehanetler bizim hayat tarzımızda ipuçları olarak da telaffuz edilebilir; bizler için en büyük hayata dair ipucu karmaşadır. Karmaşalar hayatımızda sürekli olsa da bu harf bizlerin falında çıktıysa bu bizlere karmaşanın uzun da süreceği anlamına gelir. Kaderin bizler için sunduğu ipuçlarından faydalanarak doğru yolu bulmak bizlerin elinde olan bir durumdur ve bu durumu lehinize çevirmeyi öneririz.

Falımızın aşk anlamı da vardır. Bizler bunu genel olarak bir kahve falı bakana sorduğumuzda bizler için diyeceği ilk söz karşımıza aynı harften artarda gelen bir isimle tanışacağımızı söylerler. Bu harf sert harfler içinde yer alır. Bununla birlikte aşk hayatımızda birden fazla karmaşa ve aldatılma anlamları da yine fal aynamıza yansımıştır. Bizler aşk hayatımızda dikkatli olduğumuz takdirde başımıza olumlu durumlar gelecektir ama bu süreç uzun süreceğinden bizleri yıpratacaktır. Falımız bu harfi karşımıza çıkardığına göre bizlere dikkatli olun mesajını vermeye başlamış ama bizler bu duruma nasıl cevap vereceğiz o da bizlere kalmıştır.