Kahve Falında U harfi görmenin anlamı nedir, U harfi görmek ne anlama gelir?

Kahve falında U harfini görmek ne anlama gelmektedir?
Falda U harfini görmek yumuşak işlerin habercisi olmakla birlikte olumsuz kötü şeylerin olacağı anlamlarına da gelmektedir. Temiz bir fincan içinde U harfi beliriyorsa bu güzel şeylerin habercisidir. Kara kaplı fincanda U harfi görülürse kritik zamanlar geçireceğinize işarettir.
Muhakkak her falda bir aşk vardır. Fallarda aşka ait birçok yorumlar bulunmaktadır. Falda U harfini görmek ise isminde u harfi bulunduran kişinin hayatınıza renk katacağı, hayatınızı güzelleştireceğini görülmektedir. Farklı bir anlamda ise aldatılma, aşkınızda kötü giden şeylerin olacağına işarettir.
Son Güncelleme: 19.03.2021 10:14