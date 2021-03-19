Kahve Falında Ü harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

Kahve falında ü görmek, dünyanın pek çok yerinde fallarla ilgili farklı yöntemler denenmektedir, bunun ismini de medyumluk olarak değiştirilmiştir. Fallara bakış günümüzde yeni olan bir durum değildir; eski medeniyetlerde özellikle mısır medeniyetlerinde fal bakışı çok değişmiştir. Yıldızlar fala bakış açısı ile insanların ufuklarına dair büyük bir bakış açısı geliştirmiştir. İnsanlar yıldızlara bakarak gelecekten ip uçları almıştır. Kahve faklı da daha sonra gelişen ve insanların yaşamlarına kolaylık getiren bir durum olarak ilerlemiştir. Kader çizgisi denen çizgi insanlar için önceden berlilenmiş olsa da bu yaşamda kaderin değişecei belirtilmiştir. Sizler kaderinizden bu yana bir çık fırsatı yakalamanıza rağmen sizler bu şansı önceden bilemedğiniz için hep kaçırdınız.

Kahve falında ü harfi görmek ne anlama gelir?

Kahve fallarında pek çok şekilde ifadeler görebilirsiniz bunların çıkışı öylesine değildir hepsinin bir anlamı vardır. Harfler fallar için en önemli durumlardam biri olmakla beraber insanların hayatı ve aşk yaşamı hakkında bilgi verir. Ü harfi de falımız için yumuşak yüzlü olan harfler içinde yer alır. Falınızda ü harfine rastladıysanız bu hayatınız için iki anlam ifade eder, birincisi zenginlik ile ilgilidir. Şöyle denebilir ki, falınızda parlak bir fincan ve ü harfi ortada gözüküyorsa o zaman adı içinde ü harfi olacak kişi tarafından sizlerin daha çok para kazanmasına yardımcı olunacaktır. İkinci ihtimal ise kara bir fincan içinde çıkacak ü harfidir; o da sizlerin çektiği sıkıntıların yine adında ü harfi olan biri tarafından giderileceği anlamına gelir.

Fallar aşk yaşamı içinde bir çok anlam ifade eder; falda ü harfi sizlere şunu anlatıyor, dikkat edin aşk hayatınızı yavaş ve sain bir şekilde yaşayınki sizler için daha mutlu bir aşk yaşamı ortaya çıksın. Aşk hayatınızdaki hızlı kararlarınızı sizlere büyük dertler çekeneceğinizin en büyük işaretinin temsilidir. Unutmayın kader değişebileceği gibi falların anlamları da sizlerin atacağı adımlarla da hızlı bir şekilde değişmeye başlar.