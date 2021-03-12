Kahve falında T harfi görmek ne anlama gelir? Falda T harfi görmenin anlamı

görülensert harfler arasında yer alıyor. Falında T harfi çıkan kişilerin yaşam mücadeleleri de sertleşecek gibi görünüyor. Falında T harfi çıkan kişilerin iş hayatlarında mevki kayba yaşamaları yakın gibi görünüyor. Bu kişilerin, yerigöz diken ve adında T harfi olan kişilere dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı şekilde para kazanmak için ticareti seçen kişilere de tavsiyemiz, son dönemlerde aldıkları kararlara dikkat etmeleri ve bir yerine iki kere düşünmeleri olacaktır.

Aşk konusunda sıkıntı çekiyorsanız ve falınızda T harfi çıktıysa ayrılık yolunun göründüğü anlamına geliyor. Ancak T harfi yalnızca kötü anlam taşımamakta; falınızdaki T harfi tertemiz çıktıysa size T harfinden aşk mesajı var anlamına gelir.