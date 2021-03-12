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Kahve falında T harfi görmek ne anlama gelir? Falda T harfi görmenin anlamı

Kahve falında birçok sembol çıkmakta ve çıkan her sembol ayrı bir anlam taşımakta. Peki kahve falında T harfi çıkması ne anlama geliyor? Cevabı haberimizde…

12 Mart 2021 Cuma 23:21
Kahve falında T harfi görmek ne anlama gelir? Falda T harfi görmenin anlamı
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Kahve falında görülen T harfi  sert harfler arasında yer alıyor. Falında T harfi çıkan kişilerin yaşam mücadeleleri de sertleşecek gibi görünüyor. Falında T harfi çıkan kişilerin iş hayatlarında mevki kayba yaşamaları yakın gibi görünüyor. Bu kişilerin, yerine göz diken ve adında T harfi olan kişilere dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı şekilde para kazanmak için ticareti seçen kişilere de tavsiyemiz, son dönemlerde aldıkları kararlara dikkat etmeleri ve bir yerine iki kere düşünmeleri olacaktır.

Aşk konusunda sıkıntı çekiyorsanız ve falınızda T harfi çıktıysa ayrılık yolunun göründüğü anlamına geliyor. Ancak T harfi yalnızca kötü anlam taşımamakta; falınızdaki T harfi tertemiz çıktıysa size T harfinden aşk mesajı var anlamına gelir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 23:21
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