Kahve Falında R harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

Türk kahvesi denince aklımıza kahve falı gelmektedir. Fal yorumcuları, fincanda gördükleri telve kalıntılarını farklı bir şekilde yorumlayarak geçmiş ve gelecek konusunda fikirlerini söyler. Kahve falının kökeni yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Kahve fallarında birden fazla simge bulunur ve bu simgelerin başında harfler gelir. Harfler yalnızca isimleri değil aynı zamanda yaşanacaklar üzerinden fikir de verir.

Kahve falında R harfi görmek ne anlama gelir?

Kahve falında R harfi, sert bir işaret olarak yorumlanır. Bu harfin falınızda çıkması iyiye giden bir işaret değildir. Ancak falın nasıl çıktığı da önemlidir. Genel olarak R harfinin falda çıkması, sizin çevrenizden psikolojik baskı göreceğiniz anlamına gelir. İş hayatınızda eğer isminde R harfi olan biri varsa, bu kişi sizi kıskanıyor ve sizin için bir plan hazırlığında olabilir. Çevrenizde isminde R harfi olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

Aşk hayatında ise önemli ipuçları vermektedir. Falda boş bir kısımda R harfi görülüyorsa güzel gelişmeler olacağına işaret olabilir. Ancak karanlık bir yerde beliriyorsa işlerin kötüye gideceğinin habercisidir. İsminde R harfi olan bir kişi, evliliğiniz ya da ilişkinizin içine bir kara kedi gibi girebilir.