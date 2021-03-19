Kahve Falında P harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

En eski medeniyetlerin kendilerini ifade etmek ve iletişim kurmak amaçlı şekilllerden, simgelerden ve sembollerden yararlandıklarını herkes tarafından en bilinen gerçektir. Öyleki bununla alakalı kanıtlar, belgeler bile bulunuyor.

Bunlardan anlamlar çıkaran insanoğlu, bunu kehanete de dökerek geçmiş ve gelecek seyrinde insanlara bilgiler verirler. Bu yolla, maddi anlamda kazanımlar sağlarlar.

Gelelim, kahve falında 'P'harfine, ne anlam ifade etmektedir?

İsminin içinde p harfi bulunan birinden, güzel haberler alacağınız yönündedir. Sürpriz bir haber olabilir. Neyle alakalı habere ihtiyacınız var ise p harfi size onu söyleyecektir. Aşk ise aşk yönünde, sağlık ise sağlık anlamında siz haber verecektir.

Yorumculara göre aşk anlamında adında p harfi geçecek kişi önce kapınızı sonra kalbinizi çalacaktır. Sizi kazanmak için epey uğraşacağını söylerler.

P harfi sizi hayata dair umutlandıracak ve ümit verecek gelişmeleri de sağlar.

P harfi ile birlikte çok ciddi gelişmeler yaşanabilir. dikkat etmek gerekir. Evli değilseniz, evlilik yolunda adım olabilir.