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Kahve Falında P harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

İnsanoğlunun en eski medeniyetlere dayanan uğraşı her zaman fallar olmuştur. Çeşitli fallar vardır; el, su, bakla, kağıt ve kahve falı gibi. Bunların arasında en lezzetlisi kahvedir. Hem içilerek keyfine varılır hemde çıkan sembollerle fal anlamlanır. Peki, kahve falında 'P' harfi görmek ne anlama gelir? Haberimizde detayları yer alıyor.

19 Mart 2021 Cuma 13:13
Kahve Falında P harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
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En eski medeniyetlerin kendilerini ifade etmek ve iletişim kurmak amaçlı şekilllerden, simgelerden ve sembollerden yararlandıklarını herkes tarafından en bilinen gerçektir. Öyleki bununla alakalı kanıtlar, belgeler bile bulunuyor. 

Bunlardan anlamlar çıkaran insanoğlu, bunu kehanete de dökerek geçmiş ve gelecek seyrinde insanlara bilgiler verirler. Bu yolla, maddi anlamda kazanımlar sağlarlar. 

Gelelim, kahve falında 'P'harfine, ne anlam ifade etmektedir?

İsminin içinde p harfi bulunan birinden, güzel haberler alacağınız yönündedir. Sürpriz bir haber olabilir. Neyle alakalı habere ihtiyacınız var ise p harfi size onu söyleyecektir. Aşk ise aşk yönünde, sağlık ise sağlık anlamında siz haber verecektir.

Yorumculara göre aşk anlamında adında p harfi geçecek kişi önce kapınızı sonra kalbinizi çalacaktır. Sizi kazanmak için epey uğraşacağını söylerler. 

P harfi sizi hayata dair umutlandıracak ve ümit verecek gelişmeleri de sağlar. 

P harfi ile birlikte çok ciddi gelişmeler yaşanabilir. dikkat etmek gerekir. Evli değilseniz, evlilik yolunda adım olabilir. 



Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
Kahve FalıPHarfP Harfi
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