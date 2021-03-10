Kahve Falında P harfi görmek ne anlama gelir? Falda P harfi görmenin anlamı

Kahve falında P harfi görmek
Kahve falında P harfini görmenin anlamı P harfi olan birinin size mutlu güzel bir haber getirecektir. Bu p harfi olan birisi ya evinize ya da işyerinize gelerek sizinle görüşecektir. Özellikle geleceğiniz ile ilgili güzel müjdeli bir haber verebilir.
Çevrenizdeki insanlara dikkat etmeli ona göre adımlar atmanız gerekebilir. Çevrenizdeki insanlar ya da p harfi olan kişiler sizinle ciddi konularda danışabilirler. Fikrinizi alabiliriler. Kahve tabağında p harfini görmek ise evin içinde p harfi olan birinin veya içinde p harfi geçen birinin haber almaya, size gönderilen haber ile bu kişiyle görüşmesine yorumlatılır.
Kahve fallarında görülen harflerin bir anlamı vardır. Kahve yorumcuları tarafından yorumlanabilir.