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Kahve Falında Ö harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?

Fal severlerin en çok tercih ettiği kahve falıdır. Lezzetli kahveler içilir, fincan kendine doğru çevrilerek kapatılır ve soğumaya bırakılır. Üzerine isteğe bağlı yüzük ya da başka semboller konabilir. Peki kahve falında 'Ö' harfi görmek ne anlama gelir? Haberimize göz atın.

19 Mart 2021 Cuma 01:12
Kahve Falında Ö harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
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Fal severlerin hem lezzetten hemde faldan yararlanmak için kahve falı çevirdikleri sıkça görülür. En yaygın fal türlerinden de biridir, kahve falı. Genellikle sade kahveden bakılması tavsiye edilir. Kahveler içilir ve fincan neyse halin çıksın falim diyerekten kapatılır.

Fallar, çok eski medeniyetlere dayanan bir tür eğlenme, kehanet gibi durumları içerir. Geçmiş zamanlardan bu yana dek gelen fal şu anda ekonomik bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Herkes tam anlamıyla fal bakamaz, baktığını iddia etse bile. 

Kahve falına her bakan, farklı yorumlayacağı gibi harfler, sembollerde klişeleşmiş anlamlar taşıyor. Öneğin; yol görünce falda, seyahat etme anlamına geldiğini söylerler. Bunlar klişe söylemler. Harfler konusuna gelecek olur isek, Ö harfi ne anlatır, neyi ima eder?

Ö harfi, inceliği asaleti temsil ederken, kader çizgisinde ılımlı, varlıklı bir hayatı simgelediği ortaya çıkar. Bir dönüş noktası olmakla birlikte bu size hissettirilir. Ö harfi çıkınca şahıs daha temkinli dikkatli olması gerekir. Ne olup biteceğini bilmiyorsunuz ama olumlu şeyler size sarılabilir bu yüzden dikkatle ilerlemek gerekir. Bereketli bir geleceği ima eder. Kısmetinizin açkılacağını vurgular. 

Ö harfinin aşk için tanımladığı olay, size büyük gelen ya da biçimsiz durabilecek bir elbise gibi sentezler. Evrendeki en kötü çarpışmanın olduğunu ifade eder aşk için. Davul bile dengi dengine sözü, falında Ö harfi çıkanların aşk konusundaki işaretidir. Buradan anlayacağız şey sizin yorumunuza kalmış bir şey ama yorumlandığı üzere kötü bir haldir. Ö harfinin aşk için teması. Herkes dengi dengine yaşamalıdır aşkı, sen neysen karşındakide öyle olmalıdır. Yoksa birinizden biri o uçuruma yuvarlanır ve diğeri ardına bakmadan ortadan kaybolmuştur. Ekonomik anlamda, kültürel anlamda, aile ve gelenek görenek anlamında sen neysen karşındakiyle örtüşmelisin ki o biçilmiş kaftan senin için biçimsiz, özensiz, büyük, usturupsuz durmaması gerektiğini vurgular. Bunlar eşitlenmediği müddetçe arada çok büyük kayıplar olur, iki tarafta yorulur ve yolunda gitmez. Eşitlik olmadığında bir taraf daha ağır ya da daha hafif kalabilir. Ö harfi için yorumlanan aşk budur. 



Son Güncelleme: 19.03.2021 01:12
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Anahtar Kelimeler:
KahveFalö Harfi
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