Kahve falında karanfil görmenin anlamı nedir? Kahve falında karanfil görmek nasıl yorumlanır?

Kahve falı bakmak geleneği çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ortaya çıkan figürler ile tahminlerde bulunulur. Fakat yalnızca figürlerin benzetilmesi ile kahve falı bakılamaz. Öncelikle fal bakmak için hisler çok önemlidir ve şekiller arasında bağ kurulabilmelidir.

Kahve falında karanfil görmek ne anlama gelmektedir?

Kahve fincanında karanfil figürünün görülmesi, eğer etrafında çiçekler var ise aşk hayatınızın çok güzel olacağını ve evlilik ile sonuçlanacağını, eğer diken var ise yasak aşk ya da imkansız aşk yaşanacağı anlamına gelmektedir.

Eğer karanfil figürü fincanın sağ kısmında ise kişi bir aşk hayatına adım atacak demektir.

Görülen şekillerin anlamları

Kahve falında en çok hayvan figürleri ön plana çıkmaktadır. Yırtıcı veya vahşi bir hayvan figürü var ise fal sahibinin düşmanının olduğu anlamına gelir. Görülen şekiller kadar falda görülen şekillerin bulundukları yer de çok önemli olmaktadır. Şekiller eğer fincanın sol tarafında ise kişinin geçmişiyle alakalı bir fal fincanı bulunmakta demektir. Eğer şekiller sağ kısımda ise kişinin geleceği ile alakalı bir fal fincanı bulunmakta demektir.

Kahve falında harf görmenin anlamları

Çoğu zaman fincanlarda harf figürleri de ortaya çıkmaktadır. Bu harfler kişilere işaret etmektedir. Eğer harf büyük ise bir erkeğe, küçük ise bir kadına işaret edilmektedir.