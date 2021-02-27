İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Kahve falında gül görmenin anlamı nedir? Kahve falında gül görmek nasıl yorumlanır?

Kahve fincanında gül figürü gören kişiler için genellikle olumlu olaylar olacağı düşünülür. Fakat bazı yorumcular ise olumsuz olayların da olabileceğini söylemektedir. Genellikle aşk hayatına yorumlanan gül figürünün anlamı bekar ve evli olan kişiler için ayrı anlamlar taşıyabilmektedir. Kahve falında gül görmenin ne anlama geldiğini merak eden kişiler haberimizden detaylı bilgilere ulaşabilirler.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:09
Kahve falında gül görmenin anlamı nedir? Kahve falında gül görmek nasıl yorumlanır?
Takip Et:

Kahve fincanında gül görmek çoğunlukla olumlu sonuçlar olacağına yorumlanmaktadır. Fakat bazı fal yorumcuları ise olumsuz sonuçlar olabileceğini de söylemektedir. Fincanda gül figürü görmek genellikle aşk hayatında oldukça şanslı olacağınız anlamına gelmektedir. Bekar ve evli olan kişiler için farklı anlamlar da taşımaktadır. 

Kahve falında gül ne anlama gelmektedir?

Sizden oldukça uzakta yaşayan bir arkadaşınız veya akrabanız ile yakın bir zaman da görüşebilirsiniz. Hayatınızda yeni bir kişi ile de tanışabilirsiniz. Falınızda gonca gül gördüyseniz yeşeren ümitleriniz olacak demektir. 

Genellikle özel hayat için yorumlanan gül figürü, lale şekli ile de karıştırılabilmektedir.

Falında tomurcuk gül gören bekar kişilerin kalplerine bir kişi girebilir veya yakın zamanda birinden hoşlanabilirsiniz. 

Fal fincanında gül yaprağı görmek, evli olan kişiler için romantizm anlamına gelmektedir. Eşiniz size romantik bir ortam hazırlayabilir veya sürpriz yapabilir. Gül goncası ise bir çocuğunuz olabileceğini ifade eder. 

Gül dikeni görmek, kötü bir olayın yaşanacağını ve aşk hayatınızın olumsuz etkileneceğini ifade eder. Dikenli gül ise, aşk yaşadığınız kişi ile aranıza kötü niyetli birinin gireceği anlamını taşır. 

Falda gül koklayan bir kişi var ise, yeni bir aşk  hayatına hazır olun! Önceden tanıdığınız veya yeni tanışacağınız birine platonik duygular hissedebilirsiniz. 

Eğer kahve fincanında gül alan bir figür var ise, evlilik teklifi alacaksınız demektir. Evli iseniz eşiniz size hediye alacak demektir. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahveFalGül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında beyaz at görmenin anlamı nedir? Kahve falında beyaz at görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında beyaz at görmenin anlamı nedir? Kahve falında beyaz at görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında çakmak görmenin anlamı nedir? Kahve falında çakmak görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında çakmak görmenin anlamı nedir? Kahve falında çakmak görmek nasıl yorumlanır?
On Numara 26 Şubat 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 26 Şubat 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Reynmen El Ele Türkiye bestesini seslendirdi! Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı
Mucize Doktor Süheyla kimdir? Gerçek adı nedir? Ayşen İnci rol aldığı yapımlar
Büyükbaş hayvan devlet kredisi ve destekleri nasıl alınır?
Beyaz Tv İz Bırakanlar konusu ve dizisi oyuncuları
Ankara'da su, öğrenci evlerinde Yüzde 50 indirimli olacak!
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Brawl Stars oyunu kapanacak mı? Brawl Stars ne zaman kapanacak?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
T625 Gökbey helikopter özellikleri nelerdir?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.