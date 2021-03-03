Kahve Falında G harfi görmek ne anlama gelir?

Kahve falı ülkemizde bir ritüel olarak yıllardır bakılmaktadır. Kahve falında bir harf görmek farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kahve falında G harfi görmek birçok falcı tarafından sağlık alanlarına göre yorumlanmaktadır.
G harfi sağlık problemlerinin olabileceği ve bu durumun aile ile yakınlarını üzeceği şeklinde ifade edilir.
Falda G harfi görmek
Falda G harfi görmek, kısa zaman önce hayalinin kurulduğu bir kişiyle tanışılacağı anlamına gelebilir. Fincanın sahibi daha önce bir kişiyle tanışmayı çok istediyse o kişinin adında geçen G harfli ir kişiyle arkadaş olunabilir.
Kahve falında ters G harfi görmek
Ters G harfi göründüğünde son zamanlarda fal sahibinin kalabalık ortamlarda kaldığı ve bu durumdan çok sıkıldığı için yalnız kalmak istediği yönünde ifade edilir. Ayrıca ters G harfi fal sahibinin daha önce hiç sevmediği bir kişiyi zaman içerisinde seveceği şeklinde yorumlanır.
Bir sağlık problemi varsa ter G harfi sağlık sorunlarının son bulacağı, bolluk ve bereketin gelip sağlıklı bir aile hayatının oluşacağını simgeler.