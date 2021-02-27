Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?

Kahve falında eşek figürü görmek, kişinin karakterini ifade etmektedir. İnatçı bir karaktere sahip iseniz, yakınlarınıza bu özelliğiniz yüzünden itici görünebilirsiniz.

Ayrıca eşek görmek bir yolculuğa çıkacağınıza ve yanınızda da bir yükünüzün olacağı anlamına da gelmektedir.

Falda eşek görmek ne anlama gelmektedir?

Çok sevdiğiniz ve uzun zamandır görmediğiniz uzaktaki bir akrabanız ya da bir arkadaşınız sizi ziyarete gelebilir. Sizde bir süre misafir kalabilir.

Her olayda baskın olan taraf olmak isteyen bir kişiliğiniz vardır ve saf düşünceye sahipsiniz demektir. Bu özellikleriniz sizi seven kişilerin çoğalacağı anlamını taşımaktadır.

Eğer falınızda eşek yavrusu gördüyseniz, inatçılık nedeni ile aşk hayatınızda bir takım problemler oluşacak demektir. Her konuda ısrarcı ve dediğim dedik olmanız ilişkinizi yıpratacaktır.

Falında eşek semeri gören kişiler için ise bu figür, sorumlulukların artacağı anlamına gelmektedir.

Eşek kafası görmek ise, temiz kalpli bir kişiyle tanışacağınız anlamına gelmektedir.

Bekar kızlar kahve fincanlarında eşek gördüler ise, dikkatsizlik sebebiyle utanç verici bir hadise yaşayacaklar demektir.