Kahve Falında E harfi görmek ne anlama gelir?

Kahve falına bakan herkes her gördüğü sembolü farklı yorumlar. Yine de genel geçer bilgiler bulunmaktadır. Kahve falında E harfi görmek ne manaya geliyor, birlikte bakalım.

'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' derler ve kahveleri keyifle yudumlayıp fincanı kapatırlar. Fincan kapatarak belli bir süre fincanın soğumasını daha doğrusu içindeki kahve telvesinin kurumasını beklerler ve ondan sonra fincanlar açılır, fallar bakılır. Halk arasında sözüm ona, 'Neyse halim çıksın falim' derler. Fala bakma yöntemi yoktur ama her bakan kendine göre bir yolla falına bakar, yorumlar. Yorumlar şahıstan şahsa değişiklik arz edebilir. Bir başkasının gördüğü simgeyi bir başkası görmeyebilir. Ya da tamamen farklı yorumlayabilir, bu artık zamanla biraz da tecrübe işine dönüşerek mali yönden geçimlerini sağlayanlar bile olur.

Kahve Falında 'E' Harfi Ne Anlama Gelir?

Kişinin beklentilerine göre de yorumlanabilir. Öneğin; ev istiyorsa ona yorulur. Evlenmek istiyorsa eş manasına getirilir. Kariyer alanında yeni gelişmeler ve güzel haberler alınacağını işaret eder. Ayrı bir ev, yeni bir hayat ve sağlıklı bir yaşamın göstergesidir.