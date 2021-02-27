Kahve falında çakmak görmenin anlamı nedir? Kahve falında çakmak görmek nasıl yorumlanır?

Kahve falında çakmak figürü görmek genellikle 2 şekilde yorumlanmaktadır. Birinci olarak çakmağın yanarken ki durumu dikkate alınır. İkinci olarak ise çakmağın yanmadan fincanda yer aldığı pozisyon dikkate alınır. Fal açısından bir çakmağın yanıp yanmadığı oldukça önemlidir.

Kahve falında çakmak görmek ne anlama gelmektedir?

Falda görülen çakmak figürü, kişinin kararsızlık içinde olmasını ve hayatını ilgilendiren konularda karar verememesini ifade eder. Falınızda bulunan yanan çakmak figürü, karar veremediğiniz dönemlerde size yardımcı olacak kişileri temsil eder. Eğer falınızda yanmayan çakmak bulunuyorsa, hayatınızı ilgilendiren konularda doğru kararlar veremeyebilirsiniz ve zarar görebilirsiniz.

Yanan çakmağın yanında bir insan var ise, o duran kişi size yardımcı olacak kişi demektir. Bu kişiden gelen öğütleri ve tavsiyeleri dikkate almalı ve uygulamalısınız.