Kahve Falında Ç harfi görmek ne anlama gelir?

Yüzyıllardır insanoğlu geleceğin nasıl geleceğini peşine düşmüştür. Kahinler, falcılar her birine zamanla başvurmuşlardır. Hatta bu işi meslek edinenler olmuştur. Çeşitli fal türleri vardır; el falı, su falı, kart falı, yüz falı ve kahve falı gibi. Bunlardan en keyiflisi ise kahve falıdır. Lezzetli bir şekilde yudumlayıp fincanıkapatarak geleceğin yorumunu beklemektedirler.
Kahve falı bakmanın çok basit kuralları vardır;
Kahveyi içerken her zaman aynı yerden içmeye özen gösterilmelidir. Fincandaki kahve ne çok sulu olmalıdır, ne de çok telveli bırakılmalıdır.
Falda 'Ç' harfi görüldüğünde ismi Ç harfi ile başlayan biri hayatınıza girebilir. Eş, iş, eğitim gibi alanlarda olabilir. Ç harfiyle başlayan bir yere taşınabilirsiniz. Bir inanışa göre harfler yaşamın simgesidir. Harfler sahip olduğumuz kişiliği bize ibare eder.