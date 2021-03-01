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Kahve Falında Ç harfi görmek ne anlama gelir?

İnsanoğlu nerede bir sembol veya şekil görse bir şeylere yorumlar. Bu en eski medeniyetlerden beri varolmuştur. Medeniyetler kayaların ve sert cisimlerin üzerine işaretler yaparak dertlerini anlatmışlardır. Peki gelelim kahve falına kahve falında 'Ç' harfi görmenin anlamı nedir? Sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

01 Mart 2021 Pazartesi 22:01
Kahve Falında Ç harfi görmek ne anlama gelir?
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Yüzyıllardır insanoğlu geleceğin nasıl geleceğini peşine düşmüştür. Kahinler, falcılar her birine zamanla başvurmuşlardır. Hatta bu işi meslek edinenler olmuştur. Çeşitli fal türleri vardır; el falı, su falı, kart falı, yüz falı ve kahve falı gibi. Bunlardan en keyiflisi ise kahve falıdır. Lezzetli bir şekilde yudumlayıp fincanıkapatarak geleceğin yorumunu beklemektedirler. 

Kahve falı bakmanın çok basit kuralları vardır;

Kahve tercihen şekerli olmalıdır, telvesi çok iyi ayarlanmalıdır. Eğer telve az ya da gereğinden çok olursa şekillerin oluşması zorlaşır.

Kahveyi içerken her zaman aynı yerden içmeye özen gösterilmelidir. Fincandaki kahve ne çok sulu olmalıdır, ne de çok telveli bırakılmalıdır.

Falda 'Ç' harfi görüldüğünde ismi Ç harfi ile başlayan biri hayatınıza girebilir. Eş, iş, eğitim gibi alanlarda olabilir. Ç harfiyle başlayan bir yere taşınabilirsiniz. Bir inanışa göre harfler yaşamın simgesidir. Harfler sahip olduğumuz kişiliği bize ibare eder. 



Son Güncelleme: 01.03.2021 22:01
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