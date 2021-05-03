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Kahreden olay! Korona-virüs aşısı olduktan sonra evine dönerken kaza geçirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Korona-virüs aşısı olduktan sonra evine dönerken dönüş yolunda sürücünün kullandığı araç bir anda yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Yaşanan korkunç kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:25
Kahreden olay! Korona-virüs aşısı olduktan sonra evine dönerken kaza geçirdi
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Ankara Çubuk İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerindeki TOKİ Konutları mevkiinde Aydın Acar yönetimindeki bir araç sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle biranda yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Emine G. ile Güllü K. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Adın Acar’ın Aile Sağlık Merkezine komşuları ile giderek Korona-virüs aşısı olduğu daha sonra aşı olduktan sonra evine döndüğü öğrenildi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKaza
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