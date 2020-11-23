Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu

Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası bugün öğlen saatlerinde Mersin Tarsus'ta meydana geldi.
Mehmet Fatlı Özgen isimli vatandaşın kullandığı araç Tarsus-Adana-Gaziantep otobanında yolda seyir halindeyken sürücü Özgen'in bir anlık dikkatsizliği sonuç önünde ilerleyen Ümit A.'nın sürdüğü araca çarptı.
ARKASINDAN GELEN ARAÇ ÇARPTI
Kazayı yara almadan atlatan Özgen, çarptığı otomobilin sürücüsünden özür dilemek için aşağı indiği sırada arkasından gelen ve sürücüsü Mehmet Ali E. olan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 23.11.2020 20:32