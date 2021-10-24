Kahreden kaza 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

3 kardeş, 4 çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası Şanlıurfa Siverek'te yaşandı.
Gelen bilgilere göre Şanlıurfa Siverek karayoluda seyir halinde olan ve 17 yaşındaki Ümit Safi'nin idaresinde ki özel otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç karayolunda savruldu takla atarak yol kenarına devrildi.
3'ü kardeş 4 çocukl hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.