Kahreden kaza 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

3 kardeş, 4 çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası Şanlıurfa Siverek'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre Şanlıurfa Siverek karayoluda seyir halinde olan ve 17 yaşındaki Ümit Safi'nin idaresinde ki özel otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç karayolunda savruldu takla atarak yol kenarına devrildi.

3'ü kardeş 4 çocukl hayatını kaybetti

Kazayı gören sürücüler hemen yardıma koşarken, ekiplerede olayı ihbar etti. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede 4 yaşındaki Muhammed Safi'nin olay yerinde can verdiğini, 14 yaşındaki Abdüsselam Safi , 9 yaşındaki Eyyüp Ensar ve araç sürücünün yaralandığını belirledi. Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm çabalarına rağmen 3 çocukta kurtarılamadı.Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.