Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattı can aldı!

Kahramanmaraş onikişubat ilçesinde bir evin çatı işini yaparken elektrik akımına kapılan 40 yaşında olan demir ustası hayatını kaybetti.

Ali Denizduran, Onikişubat ilçesine bağlı Kazma Bağları-Karasevmez mevkii civarlarında meydana gelen olayda talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Profil çatı işini yaparken elinde bulunan demirin evin üst tarafından geçmekte olan yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucunda akıma kapılan Ali Denizduran, olay can verdi.

Yapılan ihbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekibi, işçinin akıma kapılması sonucunda vefat ettiğini belirtti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken vefat eden işçinin yakınları üzüntüye boğuldu.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Denizduran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Yaşanan talihsiz olay hakkında incelemeler sürüyor.