Kahramanmaraş’ta yıldırım düştü, 41 keçi hayatını kaybetti

’ınilçesinde bugün ağır yağış görüldü,lar çarptı. Küçükbaş hayvanlarını tepede otlanmaya çıkaran vatandaş, hayvanlarını otlanmaya bırakıp alandan uzaklaştı. Aniden sağanak yağmurun başlamasıyla beraber otlanmakta olan 41nin üzerine yıldırım çarptı. Geniş bir alanı etkileyen yıldırım sonucu 41 keçinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yıldırımın düştüğü çevrede çalışmalarına başladı.