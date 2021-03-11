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Kahramanmaraş’ta yıldırım düştü, 41 keçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yere yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu otlanmakta olan 41 keçi hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 20:21
Kahramanmaraş’ta yıldırım düştü, 41 keçi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bugün ağır yağış görüldü, yıldırımlar çarptı. Küçükbaş hayvanlarını tepede otlanmaya çıkaran vatandaş, hayvanlarını otlanmaya bırakıp alandan uzaklaştı. Aniden sağanak yağmurun başlamasıyla beraber otlanmakta olan 41 keçinin üzerine yıldırım çarptı. Geniş bir alanı etkileyen yıldırım sonucu 41 keçinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yıldırımın düştüğü çevrede çalışmalarına başladı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşTürkoğluKeçiYıldırımSağanak Yağış
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