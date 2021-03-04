Kahramanmaraş'ta vitesleri karıştıran kadın otomobilini bahçeye düşürdü!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Ayşe Orçan yönetimindeki otomobil sürücüsünün vitesleri karıştırması sonucunda park halinde bulunduğu bahçenin kenarından aşağıya düştü. Öğle saatlerinde meydana gelen kaza Andırın ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Ayşe Orçan, 46 N 2469 plakalı otomobiliyle geri manevra yapmak istedi. Ancak bu sırada Orçan vitesleri karıştırınca otomobil, hızla ileri gidip bir evin bahçesine uçtu. Yaşanan kazada ev ile istinat duvarı arasında dik duran otomobilin sürücüsü Ayşe Orçan isimli vatandaş kazadan yaralı olarak kurtuldu. Bahçeye düşen aracı gören çevredeki vatandaşların ihabrı üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırdılar.

İşte ilginç kazaya ait bazı görüntüler;