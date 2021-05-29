Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı!

’ta kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma ekipleri tarafındanilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyon kapsamında 94 adet extacy hap, 2 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili olan M.D. (34), İ.H.D. (41), S.K. (21) D.S. (35), A.Ş. (41) ve A.S. (29) ekipler tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.