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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:55
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı!
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Kahramanmaraş’ta kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyon kapsamında 94 adet extacy hap, 2 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili olan M.D. (34), İ.H.D. (41), S.K. (21) D.S. (35), A.Ş. (41) ve A.S. (29) ekipler tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Son Güncelleme: 29.05.2021 10:55
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPazarcıkUyuşturucu Operasyonu
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