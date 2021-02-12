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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık olarak 1 aydır teknik ve fiziki takipte olan A.C. ile Y.K. Jandarm ekipleri tarafından kendi araçlarında ilçeye girişte yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan A.C. ile Y.K.'nin üzerlerinde ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.

12 Şubat 2021 Cuma 23:23
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
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Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkoğu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılılı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine şekilde öalışma başlatan ekipler, yaklaşık olarak 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahısların kullandıkları 42 LJ 414 plakalı aracı ilçeye giriş yaparken durdurdu.

Araçta ve şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan arama sonucunda, 65 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, iki adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edilen 1700 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C. ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldüler.



Son Güncelleme: 12.02.2021 23:23
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