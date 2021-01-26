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Kahramanmaraş'ta tren kazası!

Akşam saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen kazada geçitten geçmeye çalışan Tır'a tren çarptı.

26 Ocak 2021 Salı 12:52
Kahramanmaraş'ta tren kazası!
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Olay dün gece geç saatlerde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana geldi.

A.K isimli sürücünün kullandığı yüklü tır, ilçeden bulunan trenyolundaki geçitten geçmeye çalıştığı esnada sürücünün treni farketmemesiyle, tren tır çarptı.

Elazığ- Adana arasında sefer yapan ve yük taşıyan trenin çarptığı tır tren yolunda bir süre sürüklendikten sonra yakınlarında bulunan yüksek gerilim hattına çarptı ve hatta patlama meydana geldi.

Meydana gelen tren kazası sebebiyle, tren seferleri aksarkeni bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Olay anı kameralara yansırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 12:52
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşTren Kazası
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