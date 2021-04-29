Kahramanmaraş’ta traktör kazası! 1 ölü

Bir kişinin can verdiği feci traktör kazası Kahramanmaraş Pazarcık'da bugün yaşandı.

Gelen bilgilere göre 75 yaşındaki Asef Bulgan'ın kullandığı ve arkasında hafif yükü olan traktör köy yolunda hareket halindeyken, srücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu. Engebeli arazi yolunda kontrolden çıkan traktör takla attı ve yol kenarına yuvarlanarak durabildi.

Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza mahaline hemen 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede sürücü Bulgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrasında ekipler tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.