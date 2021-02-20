Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü!

Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine yanan tekstil fabrikasına itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin zorlayıcı yarım saatlik söndürme çalışmaları sonucunda sönen yangın geriye maddi zarar bıraktı. Diğer yandan yangının çıktığı fabrikaya Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’da gelerek yetkili kişilerden yangın hakkında bilgiler edindi.