Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Deneği Kahramanmaraş Şubesi, güzel bir etkinliğe imza attı. Şehit Uzman Onbaşı Bursalı'nın oğlu Ayaz Bursalı'yı için sürpriz düzenleyen yetkililer küçük çocuğu doğum gününde yalnız bırakmadı.

Etkinliği düzenleyen denek Başkanı Yunus Kahraman, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile beraberindekiler, 7 yaşına giren küçük Ayaz'ın yaşadığı yer olan Haydarbey Mahallesi'ndeki amcası Eyup Bursalı'nın evine konuk olarak küçük çocuğa sürpriz yaptılar.

Sürpriz karşısında çok şaşıran küçük Ayaz kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üflerken babaannesi Münire Bursalı ile birlikte pastayı kesti. Duygulu anlar yaşayan babaanne torununun yüzünün gülmesine oldukça mutlu olduğunu anlatırken gözleri doldu.

Öte yandan küçük Ayaz’ın babası Piyade Uzman Onbaşı Serkan Bursalı, 5 Eylül 2016 yılında düzenlenen bir operasyonda terör örgütü PKK üyelerini yakalamak isterken Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vurularak şehit olmuştu.

