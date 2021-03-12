İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, şehit Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın 7 yaşına giren oğlu Ayaz Bursalı'nın doğum günü, sürpriz bir etkinlikle kutlandı.

12 Mart 2021 Cuma 23:30
Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna sürpriz doğum günü
Takip Et:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Deneği Kahramanmaraş Şubesi, güzel bir etkinliğe imza attı. Şehit Uzman Onbaşı Bursalı'nın oğlu Ayaz Bursalı'yı için sürpriz düzenleyen yetkililer küçük çocuğu doğum gününde yalnız bırakmadı. 

Etkinliği düzenleyen denek Başkanı Yunus Kahraman, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile beraberindekiler, 7 yaşına giren küçük Ayaz'ın yaşadığı yer olan Haydarbey Mahallesi'ndeki amcası Eyup Bursalı'nın evine konuk olarak küçük çocuğa sürpriz yaptılar.

Sürpriz karşısında çok şaşıran küçük Ayaz kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üflerken babaannesi Münire Bursalı ile birlikte pastayı kesti. Duygulu anlar yaşayan babaanne torununun yüzünün gülmesine oldukça mutlu olduğunu anlatırken gözleri doldu.

Öte yandan küçük Ayaz’ın babası Piyade Uzman Onbaşı Serkan Bursalı, 5 Eylül 2016 yılında düzenlenen bir operasyonda terör örgütü PKK üyelerini yakalamak isterken Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vurularak şehit olmuştu.



Son Güncelleme: 12.03.2021 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşŞehit Ailesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?
Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?
Kahve falında T harfi görmek ne anlama gelir? Falda T harfi görmenin anlamı
Kahve falında T harfi görmek ne anlama gelir? Falda T harfi görmenin anlamı
Kocakarı fırtınası nedir, ne zaman olur? 2021 Berdül'acüz kocakarı soğukları tarihleri
Kocakarı fırtınası nedir, ne zaman olur? 2021 Berdül'acüz kocakarı soğukları tarihleri
Türkiye Dijital Vergi Uygulaması ve Elektronik Defter Uygulaması nedir?
Türkiye Dijital Vergi Uygulaması ve Elektronik Defter Uygulaması nedir?
2021 Nevruz baryramı ne zaman, hangi gün ayın kaçında?
2021 Nevruz baryramı ne zaman, hangi gün ayın kaçında?
14 Mart resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları
14 Mart resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini Cemre Demircan canlandırıyor
13 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 13 Mart 2021 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ata Nedim Arman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kahve falında T harfi görmek ne anlama gelir? Falda T harfi görmenin anlamı
Ramo 36. Bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
Engelli erken emeklilik süresi ve şartları nelerdir? 2021
Survivor 2021 46. bölüm fragmanı 13 mart 2021 Cumartesi
Star TV canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.