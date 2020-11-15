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Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

15 Kasım 2020 Pazar 20:46
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
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17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga bugün Kahramanmaraş Onikişubat'ta yaşandı.

İlçede yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Gül ile Mahmur E. isimli gençlerin arasnda kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesiyle birlikte çıkan arbedede 18 yaşındaki Mahmut E. yanında taşıdığı bıçakla Mehmet Gül'i göğsünden yaraladı. 

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Gül kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Mahmut E. ise kavgadan sonra kayıplara karıştı.


Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemeden sonra kaçan Mahmut E.yi aramaya başladı ve kısa süre sonra zanlı Mahmut E. yakalanarak karakola götürüldü.

İfade işlemlerinin bitmesinden sonra zanlının mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan polis ekipleri kavga ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 20:46
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşCinayet
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