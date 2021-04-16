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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında birbirine girdi 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan kavgada bıçak ve sopaların çekilmesiyle 4 kişi yaralandı.

16 Nisan 2021 Cuma 10:44
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında birbirine girdi 4 kişi yaralandı
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Kahramaraş’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mevlana Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada bıçak ve sopalar çekildi. Yaşanılan kavgada aile üyelerinden 4 kişi yaralanırken kavga anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Kavga polis ekiplerine ihbar edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. Yaşanılan kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 10:44
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKavga
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