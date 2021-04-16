Kahramanmaraş'ta iki aile arasında birbirine girdi 4 kişi yaralandı

Kahramaraş’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mevlana Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkanda bıçak ve sopalar çekildi. Yaşanılan kavgada aile üyelerinden 4 kişi yaralanırken kavga anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Kavga polis ekiplerine ihbar edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. Yaşanılan kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.