Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları

Kahramanmaraş’ın Fatih Mahallesi'nde 2 ay önce yaşanan hırsızlık olayında 48 yaşındaki Durmuş Almaz'a ait ahırda bulunan 140 adet hayvandan 74 küçükbaş hayvanı gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce çalındı.

Hayvanların çalındığını gören Almaz hemen olayı jandarmaya bildirdikten sonra ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Aradan geçen zamana karşı hayvanlarının hala bulunamadığını belirten Almaz, tek geçim kaynağı hayvancılık olduğunu ve geçimini bu şekilde sağladığını belirtirken hayvanlarının sigortalı olmasına karşı sigorta şirketinden hayvanların ücretini alamadığını ekledi.

Hayvanlarının bir an önce bulunmasını isteyen Almaz, başka gelir kaynağının olmadığını eşinin hasta ve yüzde 80 engelli olduğunu bir evi yada tarlası olmadığını elindeki tek geçim kaynağı olan hayvanlarının da yarısının çalındığını belirtirken yetkililerden yardım talep etti. Hayvanlarının çalındığını gözyaşları içinde anlatan Durmuş Almaz'ın eşi Fatma Almaz ise akciğer hastası olduğu için çocuklarının eğitimlerini bile yaptıramadıklarını zor durumda olduklarını belirtirken tek geçim kaynaklarının da gittiğini göz yaşları içerisinde anlattı.

Jandarmanın hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.