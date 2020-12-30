İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bir kadının 74 küçükbaş hayvanı çalındı. Hayvanları çalınan kadın ,hayvanlarının bulunması için gözyaşları içinde yardım istedi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Takip Et:

Kahramanmaraş’ın  Fatih Mahallesi'nde 2 ay önce yaşanan hırsızlık olayında 48 yaşındaki Durmuş Almaz'a ait ahırda bulunan 140 adet hayvandan 74 küçükbaş hayvanı gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce çalındı. 

Hayvanların çalındığını gören Almaz hemen olayı jandarmaya bildirdikten sonra ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Aradan geçen zamana karşı hayvanlarının hala bulunamadığını belirten Almaz, tek geçim kaynağı hayvancılık olduğunu ve geçimini bu şekilde sağladığını belirtirken hayvanlarının sigortalı olmasına karşı sigorta şirketinden hayvanların ücretini alamadığını ekledi. 

Hayvanlarının bir an önce bulunmasını isteyen Almaz, başka gelir kaynağının olmadığını eşinin hasta ve yüzde 80 engelli olduğunu bir evi yada tarlası olmadığını elindeki tek geçim kaynağı olan hayvanlarının da yarısının çalındığını belirtirken yetkililerden yardım talep etti. Hayvanlarının çalındığını gözyaşları içinde anlatan Durmuş Almaz'ın eşi Fatma Almaz ise akciğer hastası olduğu için çocuklarının eğitimlerini bile yaptıramadıklarını zor durumda olduklarını belirtirken tek geçim kaynaklarının da gittiğini göz yaşları içerisinde anlattı. 

Jandarmanın hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 30.12.2020 13:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu

Popüler Haberler

TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 30 Aralık 2020 Çarşamba Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisine katılan Melis Yıldıran kimdir? Beyza karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
Aralık 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi yayın tarihi ve fragmanı
Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Hurda araç ÖTV indirimi ne kadar oldu? Hurda Araç ÖTV İndirimi Resmi Gazete'de yayınlandı!
İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ne kadardır? 2019 isteğe bağlı sigorta prim ödemesi fiyatları
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adım adım Toki sosyal konut başvurusu
PTT elektrik yardımı kimlere yapılır? Elektrik yardım başvurusu şartları nelerdir? Elektrik yardımı sorgulama
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi başvurusu kabul olmayanlara iyi haber!
İş kazası rapor parası nasıl alınır? İş kazası rapor parası ne zaman yatar?
Sgk işyeri no sorgulaması nasıl yapılır? SGK işyeri sicil no öğrenme
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ne? Merve Üçer oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.