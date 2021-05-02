Kahramanmaraş'ta freni patlayan kamyon mahalle arasında dehşet saçtı: 1 yaralı!

Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesinde freni patlayan kamyon yol kenarında bulunan ev ve park halinde duran 3 araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Ali A. (60) kontrolündeki 27 Z 0880 plakalı kamyon Yeşil Tepe Mahallesi Büğülek Caddesi'nde seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı. Kamyonun freninin tutmadığını fark eden ve yoldaki seyir halinde giden araçlara çarpmak istemeyen sürücü direksiyonu çevirerek ilk önce elektrik direğine ardından bir evin bahçe duvarına çarpmasının ardından park halindeki 3 araca çarparak durdu. Şehir merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerleyen kamyon sürücüsü Ali A. gördüğü bir yokuşu kaçış rampası olarak kullanarak kamyonunu durdurabildi. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Yaşanan kazanın ardından AKEDAŞ görevlileri kopan elektrik tellerinin onarımını yaparken, belediyenin temizlik görevlileri de zarar gören ağaçların kaldırılması ve yolların temizlenmesi için çalışmalar başlattı.