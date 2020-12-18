Kahramanmaraş’ta feci trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3 otomobilin birbirine girdiği 1 kişinin can verdiği, 3 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası akşams saatlerinde Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde meydana geldi

İ.E.K isimli sürücünün kullandığı araç yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyok hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ışıklarda duran sürücüsü Harun Sular'ın olduğu otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Harun Sular'ın içinde bulunduğu araç yol kenarında park etmiş bir araca sonrada yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada araçların içinde sürücülerin yanında iki kişinin daha olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık persoenli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı kazazedeleri en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalere rağmen kazada ağır yaralanan Harun Sular hayatını kaybetti.

Kaza yerinde araçları kaldırma çalışmaları sürerken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.