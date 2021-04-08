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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü 3 yaralı var

Kahramanmaraş Elbistan'ta M.O isimli sürücünün idaresinde hasta taşıyan ambulans seyir halindeyken , otomobil ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08 Nisan 2021 Perşembe 20:55
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü 3 yaralı var
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3 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre M.O isimli sürücünün kullandığı hasta taşıyan ambulans karayolunda seyir halindeyken, sürücünün ismi henüz belli olmayan özel otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerinde çok sayıda polis , kurtama ekipleri ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler 3 sağlık personeli ve 3 vatandaşın yaralandığını tespit etti. Yaralı kişiler ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

3 ölü 3 yaralı

Ancak durumu kritik olan 3 yaralı hastaneye sevk edilirken, yolda tüm çabalara rağmen hayatlarını kaybetti. Diğer 3 kişinin ise tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Öte yandan polis ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.04.2021 20:55
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşElbistanAmbulans Kazası
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