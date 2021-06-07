Kahramanmaraş'ta cip ve otomobil kazası! 1 ölü 2 yaralı

Gelen bilgilere göre Serhat K.'nın sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen 37 yaşındaki Hatice Öztürk’ün kullandığı lüks araçla kafa kafaya çarpıştı
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Ancak 3 çocuk annesi Hatice Öztürk hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Öztürk’ün cansız bedeni savcılık incelemesi için morga kaldırıldı. Yaralı vatandaşların ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerindei inceleme yaparken, araçlar çekiciler yardımıyla bölgeden çekildi.
Son Güncelleme: 07.06.2021 00:53