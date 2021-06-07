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Kahramanmaraş'ta cip ve otomobil kazası! 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş Elbistan'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi can verirken, 2 kişi yaralandı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:53
Kahramanmaraş'ta cip ve otomobil kazası! 1 ölü 2 yaralı
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Gelen bilgilere göre Serhat K.'nın sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen 37 yaşındaki Hatice Öztürk’ün kullandığı lüks araçla kafa kafaya çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken araç sürücüleri ve bir yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza mahaline ekipler yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonrasında kurtardı ve olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Ancak 3 çocuk annesi Hatice Öztürk hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Öztürk’ün cansız bedeni savcılık incelemesi için morga kaldırıldı. Yaralı vatandaşların ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerindei inceleme yaparken, araçlar çekiciler yardımıyla bölgeden çekildi.


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKaza
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