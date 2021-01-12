Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!

Kahramanmaraş'a bağlı Afşin ilçesinde yaşayan iki aile bireyleri arasında kavga çıktı. Akraba oldukları belirlenen kişilerden O.S. (17) 2 kuzeni silahla öldürerek kayıplara karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ağır bir şekilde yaralanan Veli Efe Dal ile kuzeni İbrahim Tolga Dal, ambulanslara alınarak Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kuzen burada tedavi altına alınırken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan O.S.'nin yakalanması için geniş çapta bir çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 12.01.2021 12:21