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Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!

Kahramanmaraş'da akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 2 kuzen hayatını kaybetti.

12 Ocak 2021 Salı 12:21
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
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Kahramanmaraş'a bağlı Afşin ilçesinde yaşayan iki aile bireyleri arasında kavga çıktı. Akraba oldukları belirlenen kişilerden O.S. (17) 2 kuzeni silahla öldürerek kayıplara karıştı.

İlçeye bağlı Pınarbaşı mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre O.S., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Veli Efe Dal (22) ile kuzeni İbrahim Tolga Dal (21) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda O.S. eline geçirdiği silahla araç içinde bulunan 2 kuzene ateş açmaya başladı. Araç içinde bulunan kuzenlerden biri yaralanırken, diğeri otomobilden inerek kaçmaya çalışırken O.S.'nin arkasından ateş etmeye devam etmesi sonucunda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ağır bir şekilde yaralanan Veli Efe Dal ile kuzeni İbrahim Tolga Dal, ambulanslara alınarak Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kuzen burada tedavi altına alınırken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan O.S.'nin yakalanması için geniş çapta bir çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 12:21
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAfşinAkraba KavgasıSilahlı Kavga
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