Kahramanmaraş’ta bir çocuk evinin yakınındaki inşaat boşluğuna düştü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Pazarcık ilçesinde yaşayan bir çocuk evine yakın bir bölgede oyun oynarken biranda dengesinin kaybederek olduğu bölgede bulunan inşaat boşluğuna düşerek sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkartılan çocuğun ilk kontrollerinin yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 15:06