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Kahramanmaraş’ta bir çocuk evinin yakınındaki inşaat boşluğuna düştü

Evinin çevresinde oynarken inşaat boşluğuna düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 15:06
Kahramanmaraş’ta bir çocuk evinin yakınındaki inşaat boşluğuna düştü
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre  Pazarcık ilçesinde yaşayan bir çocuk evine yakın bir bölgede oyun oynarken biranda dengesinin kaybederek olduğu bölgede bulunan inşaat boşluğuna düşerek sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Yardıma haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile birlikte küçük çocuk sıkıştığı yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkartılan çocuğun ilk kontrollerinin yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
YaralanmaKahramanmaraş
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