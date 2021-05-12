Kahramanmaraş'ta bayram namazı hazırlıkları bitti

Maske ve mesafe uyarısı
Konuyla alakalı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bayram namazı dolayısıyla camilerdeki olası yoğunluk sebebiyle camilerimizi titizlikle dezenfekte ederek steril hale getirdik. Bizler halkımızın sağlığı için dezenfeksiyon uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı da maske, mesafe ve temizlik kuralarına dikkat etmeye davet ediyoruz. Şehir genelinde ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Toplamda 110 personelimiz ve 54 aracımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:44