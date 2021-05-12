İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Kahramanmaraş'ta bayram namazı hazırlıkları bitti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekipler, bayram namazından önce şehirdeki camilerde dezenfeksiyon uygulaması yaptı. Ekiplerin çalışmaları ile Kahramanmaraş’ta bulunan tüm camiler bayram namazına hazır hale geldi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:44
Kahramanmaraş'ta bayram namazı hazırlıkları bitti
Takip Et:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadele kapsamında şehirde dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde ki ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar ile, şehirdeki tüm camilerde sterilize edilip bayram namazı için hazır hale getirildi. Camilerin açık ve kapalı bütün kısımlarında yapılan çalışmalar ile, bayram namazı esnasında çevresel faktörler ile oluşabilecek bulaş riskini engellemek hedefleniyor.

Maske ve mesafe uyarısı

Konuyla alakalı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bayram namazı dolayısıyla camilerdeki olası yoğunluk sebebiyle camilerimizi titizlikle dezenfekte ederek steril hale getirdik. Bizler halkımızın sağlığı için dezenfeksiyon uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı da maske, mesafe ve temizlik kuralarına dikkat etmeye davet ediyoruz. Şehir genelinde ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Toplamda 110 personelimiz ve 54 aracımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadeleri kullanıldı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşBayramNamazıHazırlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
ŞOK 14-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK 14-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Yarın Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs Diyanet il il bayram namazı vakitleri
Yarın Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs Diyanet il il bayram namazı vakitleri

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
50000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 13 Mayıs 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 13 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.