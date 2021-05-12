Kahramanmaraş'ta bayram namazı hazırlıkları bitti

Maske ve mesafe uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadele kapsamında şehirde dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde ki ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar ile, şehirdeki tüm camilerde sterilize edilipiçin hazır hale getirildi. Camilerin açık ve kapalı bütün kısımlarında yapılan çalışmalar ile, bayram namazı esnasında çevresel faktörler ile oluşabilecek bulaş riskini engellemek hedefleniyor.

Konuyla alakalı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bayram namazı dolayısıyla camilerdeki olası yoğunluk sebebiyle camilerimizi titizlikle dezenfekte ederek steril hale getirdik. Bizler halkımızın sağlığı için dezenfeksiyon uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı da maske, mesafe ve temizlik kuralarına dikkat etmeye davet ediyoruz. Şehir genelinde ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Toplamda 110 personelimiz ve 54 aracımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadeleri kullanıldı.