İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Kahramanmaraş’ta 8 hırsız tutuklandı

Bir süre önce gözaltına alınan sekiz hırsızlık zanlısından yedisi bugün tutuklandı. Zanlıların suçlarını kanıtlar nitelikte birçok eşya ele geçirildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:37
Kahramanmaraş’ta 8 hırsız tutuklandı
Takip Et:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi sakinleri bir süredir hırsızlar yüzünden endişeliydi. Aranmakta olan hırsızlar en son bir iş yerini soyarken saptanıp gözaltına alınmıştı. Genel olarak iş yerleri üzerine operasyon düzenleyip buraları soymakta olan hırsız grubu içerisinden toplamda sekiz kişi saptanıp gözaltına alınmıştı.

 

Çevrede bir süredir farklı zamanlarda gerçekleşen iş yeri soygunlarının dikkat çekmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu suçluların bulunması üzerine çalışmalar başlatmıştı. Suçlular başarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Suçluların adresleri üzerine düzenlenen çalışmalarda birçok çalıntı eşyaya ve çelik kasaları kolayca açabilmek için kullanılan araç gereçlere rastlandı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşElbistanHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği
Süresiz nafaka kalkacak Mı? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafaka uygulaması kalar mı?
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları
İşe iade davası şartları nelerdir, işe iade davası nasıl açılır? İşe iade davası tazminat hesaplama ve süresi
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Beşiktaş Göztepe 2-1 maç özeti ve golleri izle
QNB Finansbank konut kredisi faizlerinde indirim yaptı! İşte yeni Finansbank kredi faiz oranları
Survivor 2021 belli olan yarışmacıları kimler? TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
SGK, SSK ve Bağkur’lu ya da 4/C kapsamındaki memur engelli çalışanlar erken emeklilik müjdesi geldi
Masterchef Edirne tava ciğeri tarifi ve malzemeleri
Fenerbahçe'nin derbideki golü ofsayt mı? Ozan Tufan'ın golü ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne dedi?
ASİZ nedir? Askerde nasıl ASİZ olunur?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 7 Şubat 2021 Pazar
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demektir? Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı, tabiri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.