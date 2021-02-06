Kahramanmaraş’ta 8 hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi sakinleri bir süredir hırsızlar yüzünden endişeliydi. Aranmakta olan hırsızlar en son bir iş yerini soyarken saptanıp gözaltına alınmıştı. Genel olarak iş yerleri üzerine operasyon düzenleyip buraları soymakta olan hırsız grubu içerisinden toplamda sekiz kişi saptanıp gözaltına alınmıştı.

Çevrede bir süredir farklı zamanlarda gerçekleşen iş yeri soygunlarının dikkat çekmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu suçluların bulunması üzerine çalışmalar başlatmıştı. Suçlular başarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Suçluların adresleri üzerine düzenlenen çalışmalarda birçok çalıntı eşyaya ve çelik kasaları kolayca açabilmek için kullanılan araç gereçlere rastlandı.

