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Kahramanmaraş ustalarından Ramazan Bayramı'na özel 53 ayrı lezzet

Ramazan Bayramı’na özel olarak 53 ayrı lezzet Kahramanmaraş’ta ustaların lezzetli elleri ile hazırlandı. Ustaların hamarat elleri ile hazırladıkları yaklaşık 53 ayrı tatlı Ramazan Bayramı’ndan önce vatandaşlara sunuldu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:00
Kahramanmaraş ustalarından Ramazan Bayramı'na özel 53 ayrı lezzet
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Kahramanmaraş'ta ustalar tarafından hamarat eller ile hazırlanan Ramazan Bayramı tatlıları tezgahlarda vatandaşlara sunuldu.

Kahramanmaraş'ta ustaların hamarat elleri ile hazırladıkları yaklaşık 53 çeşit Ramazan Bayramı tatlısı vatandaşları tezgahlarda sunuldu. Lokanta ile Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, dev tesislerde hazırlanan çeşit çeşit tatlıların salgın nedeni ile siparişlerle satıldığını belirtti. Kanbur, "Yaşadığımız virüs belası nedeni ile artık alo tatlı şeklinde vatandaşlara hizmet vermeye başladık. Bugün için insanlar evlerinden çıkmıyor ve telefon ile sipariş veriyorlar, bizler de kısa sürede ulaştırıyoruz. Bayram öncesinde 38 çeşit fıstıklı ve 15 çeşit cevizli tatlılarımızı hazırladık. Özellikle lokma ile taş kadayıfı gibi tatlılar ilgi görmekte. Dondurma satışları da havaların ısınması ile artış gösterdi. İnsanların taleplerine göre karşılamaya çalışıyoruz. Biz de bu süreçte bir takım zorluklarla karşılaştık, dükkanlarımızın çoğu kapalı esnafımız zor günler geçiriyor. İnşallah bu zaman içinde bu aradaki boşluk kapanır. Herkesin bayramını kutluyorum" sözleri ile herkesin bayramını kutladı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş53AyrıLezzetçeşitTatlıRamazanBayramı
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