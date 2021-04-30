Kahramanmaraş Pazarcık'da traktör kazası: 1 ölü!

Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza Pazarcık ilçesine bağlı Kizirli Mahallesi’nde yaşandı. Asef Bulgan (75) kontrolündeki traktör, seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına yuvarlandı. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Asef Bulgan isimli vatandaşın kazada hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörü sürücüsü Asef Bulgan’ın cenazesi sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;