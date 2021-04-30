İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Kahramanmaraş Pazarcık'da traktör kazası: 1 ölü!

Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesinde seyir halinde giden traktör şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atan traktörde hayatını kaybetti.

30 Nisan 2021 Cuma 00:32
Kahramanmaraş Pazarcık'da traktör kazası: 1 ölü!
Takip Et:

Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza Pazarcık ilçesine bağlı Kizirli Mahallesi’nde yaşandı. Asef Bulgan (75) kontrolündeki traktör, seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına yuvarlandı. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Asef Bulgan isimli vatandaşın kazada hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörü sürücüsü Asef Bulgan’ın cenazesi sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPazarcıkKazaTraktör Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma izin belgesi nedir? Hangi meslekte çalışanlar nasıl çalışma izin belgesi alır?
Çalışma izin belgesi nedir? Hangi meslekte çalışanlar nasıl çalışma izin belgesi alır?
BİM 4 Mayısıs 2021 Salı günü indirimli ürünler broşürü
BİM 4 Mayısıs 2021 Salı günü indirimli ürünler broşürü
2021 emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
2021 emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?
Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 30 Nisan 2021 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Nisan 2021 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 30 Nisan 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Nisan 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Nisan 2021 Cuma
Nöbetçi Noter 1 Mayısıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Seyahat izin belgesi için şartlar nelerdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı ne? Elif Sönmez hakkında bilgiler
2021 Oscar ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Oscar kazananlar kimler?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler
Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?
Son Yaz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.