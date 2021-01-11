İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda yaşanan olayda kendisinin aldattığını iddia ettiği ve tartıştığı kocasını sokak ortasında kurşunladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:26
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Takip Et:

Olay bugün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda yaşandı.

İlçede yaşayan ve aralarında bir süredir geçimsizlik ve problem olduğu iddia edilen N.Ç. ile A.Ç.çiftti sokak ortasında karşılaştı. Konuşmaya başlayan çift arasında bir süre aldatma iddiası ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kendisinin aldatıldığını öne süren ve kriz geçiren N.Ç yanındaki silahını çekti ve eşini defalarda kurşunladı.

Kurşunların isabet etmesiyle birlikte yaralanan A.Ç olduğu yere yığıldı. N.Ç ise olay yerinde uzaklaştı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören mahallelinin yardımlarıyla birlikte A.Ç hemen özel bir taksi ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis yönlendirildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede N.Ç'nin kocasında 12-13 mermi sıktığını tespit etti.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKocasını Kurşunladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
Bursa'da dehşet yangın! Gözyüzü alevlere teslim oldu
Bursa'da dehşet yangın! Gözyüzü alevlere teslim oldu
Şişli'de 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen kadın kurtarılamadı
Şişli'de 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen kadın kurtarılamadı
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır dosyası dahil bütün suçlardan tutuklu yargılanacak!
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır dosyası dahil bütün suçlardan tutuklu yargılanacak!
İstanbul'un göbeğinde feci ölüm! Oğlu sinir krizi geçirdi
İstanbul'un göbeğinde feci ölüm! Oğlu sinir krizi geçirdi
Trabzon'da 'Deli bal' yiyen iki kişi hastanelik oldu
Trabzon'da 'Deli bal' yiyen iki kişi hastanelik oldu

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten yer aldığı dizi ve film yapımları
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı Necati kimdir? Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında?
Gizli numaradan arayan kişiyi nasıl öğrenebilirim? Gizli numaradan arayanı bulma
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Serap Kalaycıoğlu kimdir?
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
Suzuki otomobil kampanyaları Ocak 2021
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Sahaf dükkanı nerede?
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Esnafa 25 bin nakit kredi, 25 bin TL de ticari kart desteği 6 ay geri ödemesiz kredi desteği
Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bitti mi?
İphone ne zaman çıktı? Çıkış tarihi ne zamandır?
13. Burç yılan burcu nedir?  29 Kasım 17 Aralık yılan burcu özellikleri
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
Yasak Elma Çağatay kimdir? Berk Oktay biyografisi
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.