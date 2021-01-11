Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı

Olay bugün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda yaşandı.

İlçede yaşayan ve aralarında bir süredir geçimsizlik ve problem olduğu iddia edilen N.Ç. ile A.Ç.çiftti sokak ortasında karşılaştı. Konuşmaya başlayan çift arasında bir süre aldatma iddiası ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kendisinin aldatıldığını öne süren ve kriz geçiren N.Ç yanındaki silahını çekti ve eşini defalarda kurşunladı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kurşunların isabet etmesiyle birlikte yaralanan A.Ç olduğu yere yığıldı. N.Ç ise olay yerinde uzaklaştı.

Olayı gören mahallelinin yardımlarıyla birlikte A.Ç hemen özel bir taksi ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis yönlendirildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede N.Ç'nin kocasında 12-13 mermi sıktığını tespit etti.