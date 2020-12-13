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Kahin Nostradamus'un 2021 kehanetleri ne? Nostradamus'a göre 2021'de neler olacak?

Nostradamus, 16.yüzyılda yaşamış, dünyaca ünlü kahindir. Aynı zamanda doktor da olan Nostradamus, bilimle uğraştığı için de oldukça güvenilen bir insandır. Yaptığı tahminlerin gerçek olmasıyla kahin denilen Nostradamus’un 2021 yılıyla ilgili de kehanetleri var. Nostradamus’a inananlar, bu kehanetleri merak ediyor. İşte detaylar...

13 Aralık 2020 Pazar 18:45
Kahin Nostradamus'un 2021 kehanetleri ne? Nostradamus'a göre 2021'de neler olacak?
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Tarihte bilinen birçok kahin vardır. Henüz gerçekleşmeyen bir olayı önceden söyleyen ve söyledikleri şeyin daha sonrasında gerçekleşmesiyle itibar kazanan kahinlerin söylemleri bazı insanlar tarafından oldukça ciddiye alınır ve inanılır. Bu kahinlerden bir tanesi de 16.yüzyılda yaşamış olan Nostradamus. Yıllardır kehanetlerinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus, dünyanın en büyük kahinlerinden biri olarak tanımlanır. Yaşadığı dönemde kehanetlerinin yanı sıra, bilimle de ilgilenen Nostradamus aynı zamanda bir doktordur. Nostradamus’daki kehanet yeteneğini ilk olarak aile büyükleri keşfetti. Onun kehanetlerine, söylemlerine inanan ailesi ona büyük bir destek göstermiştir. Nostradamus’un gördüğü tüm kehanetleri yazdığı bir kitabı vardır. ‘Yüzyıllar’ adını verdiği kitapta, hangi yıllarda neler olacağı yer alıyor.

 

Nostradamus’a ve kehanetlerine inanan kişilerin sayısı oldukça fazla. Hem dünyada hem de ülkemizde bu konuyu merak eden, araştıran insanlar Nostradamus’un 2021 yılı ile ilgili kehanetlerini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllar ve yüzyıllar ile ilgili söylemleri gerçekleşen Nostradamus’un, 2021 yılı ile ilgili söyledikleri şeyleri sizler için topladık. İşte, Nostradamus’un yeni yıl için yaptığı kehanetler.

 

Nostradamus, Türkiye ve Güney Asya için büyük depremler yaşanacak demiştir. Daha önce bu depremleri doğru tahmin eden kahin, önümüzdeki yıllarda da bu depremlerin devam edeceğini iddia etmektedir.

Nostradamus’un kehanetleri arasında iki deniz arasında savaşlar çıkacağı da var. Bilim insanlarına göre Ege ve Karadeniz’e denk gelen bölgede bu savaş gerçekleşecek. Bu da Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaşın olacağı anlamına geliyor.

Nostradamus’a göre 2021 yılında gerçekleşecek bir başka olay, önemli bir liderin suikaste uğrayacağı.

İngiliz Kraliye Ailesi ile ilgili de kehanette bulunan Nostradamus, II.Elizabeth’in tahttan ineceğini ve tahtta erkek bir kişinin geleceğini iddia etmiştir.

Bir başka kehaneti ise Rusya’ya bir Asteroit çarpacağı. Gök cisimleri olarak bilinen Asteroit, Nostradamus’a göre 2021 yılında Rusya’ya çarpacak.

Nostradamus’un bir başka kehaneti, Amerika’nın ekonomik anlamda büyük felaket yaşayacak olması. 2020 ve 2021 yılları için bu kehanette bulunun ünlü kahin, Amerika’nın ekonomik olarak çökeceği kehanetinde bulunmuş.

 

Fransız İhtilali’ni, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulacağını kehanetlerinde bulunan Nostradamus, 2020 yılı içinde bir salgın kehanetinde bulunmuş ve salgının Çin’den geleceğini iddia etmişti. Bu kehanetlerin gerçekleşmesi, Nostradamus’a olan inancı arttırsa da 2021 yılı ile ilgili yaptığı tahminlerin tutup tutmayacağı merakla bekleniyor.



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:45
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Anahtar Kelimeler:
NostradamusKahinKehanet
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